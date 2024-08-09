Врач Перевалова объяснила важность регулярных медобследований для спортсменов

В каких случаях занятия профессиональным спортом могут не укрепить, а навредить здоровью, рассказала реабилитолог, спортивный врач Ольга Перевалова.

Как отметила специалист, от нагрузок мышцы разрушаются. В то же время при разрушении белка выделяется много токсических веществ. За их вывод из организма отвечают легкие, почки, печень, кишечник и кожа.

«Надо, чтобы все эти органы работали хорошо. Тогда человек, который перетренировался, в течение нескольких дней может полностью восстановиться», — объяснила Ольга Перевалова.

Поэтому спортсменам важно следить за состоянием здоровья органов выделения и контролировать гормональный фон, особенно уровень кортизола, который в большом количестве может разрушать мышечную ткань, сказала реабилитолог.

По словам врача, важно регулярно делать УЗИ органов выделения (КТ и МРТ при необходимости), ЭКГ как минимум после каждого соревнования, а также различные анализы крови и мочи, в том числе биохимию.

«Если есть какие-то проблемы с сердцем, то любая перетренированность во время соревнований может привести к сбою, и это может плохо кончиться», — предупредила Ольга Перевалова.

Исходя из результатов медобследования, врач предложит наиболее эффективную рекомендацию по питанию и БАДам, чтобы спортсмен мог добиваться высоких результатов без вреда для здоровья, цитирует Перевалову радио Sputnik.

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