Диетолог Разаренова объяснила, как избежать обезвоживания во время тренировки

Восполнять баланс жидкости в организме необходимо — вода играет важную роль в терморегуляции и транспортировке питательных веществ в организме. Но стоит ли пить воду непосредственно во время спортивных тренировок?

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова подчеркнула, что во время активных физических нагрузок, в том числе спортивных тренировок организм должен получать достаточно жидкости.

«Во время тренировки необходимо сосредоточить внимание на водном и электролитном балансе. Употребление воды помогает предотвратить обезвоживание, которое может негативно повлиять на физическую активность и самочувствие. Обезвоживание снижает уровень энергии и концентрацию, ухудшает способность организма охлаждаться», — объяснила врач.

Сколько жидкости нужно выпивать за тренировку? По словам Разареновой, необходимое количество воды зависит от индивидуальных потребностей организма. Кроме воды, в некоторых случаях, на помощь спортсменам могут прийти специальные напитки, содержащие электролиты для поддержания баланса минералов. Речь идет о тренировках, которые продолжаются более часа или проходят при высокой температуре воздуха.

Пить воду во время тренировок нужно небольшими глотками.

«Каждый организм индивидуален, поэтому лучше всего прислушиваться к своему телу, следить за своей потребностью в жидкости и проконсультироваться с тренером или специалистом по питанию для получения индивидуальных рекомендаций», — цитирует Разаренову радио Sputnik.

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