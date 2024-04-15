Врач Павлова рассказала, при каких заболеваниях люди могут есть и не толстеть

Способность много есть, не набирая лишний вес, может говорить как о хорошем метаболизме, так и о заболеваниях.

Приходящая в организм вместе с пищей энергия тратится на химические реакции, на движение, работу сердца и прочее, отметила врач-эндокринолог Зухра Павлова. Так, если человек ест и не толстеет, значит, он тратит энергию, не запасая ее.

«То есть у него повышенный расход энергии, он физически активен. Это вариант здоровья», ― добавила она.

По словам врача, такая же ситуация может наблюдаться при определенных заболеваниях. Так, у человека могут быть очень высокие метаболические функции, например, гиперфункция щитовидной железы, тиреотоксикоз.

«В этой ситуации развивается так называемый пожар обмена, человек действительно ест и худеет. Это никогда не было и не будет нормой», ― отметила специалист.

Кроме того, причиной могут служить гельминты, потребляющие столько калорий, что у человека не остается запаса, объяснила доктор. Вместе с тем паразиты часто провоцируют интоксикацию.

«Эта интоксикация очень негативно действует на человека, он и внешне выглядит плохо», ― рассказала эндокринолог.

Врач Павлова также подчеркнула, что к худобе может привести нарушение процессов переваривания и всасывания пищи, сообщает радио Sputnik.

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