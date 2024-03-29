Психиатр Тетюшкин объяснил, как не потолстеть при приеме антидепрессантов

Прием антидепрессантов может способствовать увеличению массы тела.

Врач-психиатр Михаил Тетюшкин отметил, что реакция организма на лекарства от депрессии индивидуальна. По его словам, существуют медикаменты как повышающее вес, так и понижающее. Поэтому нужно консультироваться с врачом.

«Как минимум раз в месяц обязательно должна проводиться коррекция терапии. Тогда, если вдруг отмечается, что у человека пошел набор веса, и его это беспокоит, могут быть предприняты какие-то шаги», — рассказал специалист.

Доктор объяснил, что самый очевидный вариант, чтобы не толстеть при приеме подобных лекарств, — это сменить их. Также поможет коррекция пищевого поведения. Он подчеркнул, что увеличение массы тела в этом случае может объясняться как опосредованным влиянием медикаментов на гормональный уровень, так и усилением аппетита. Такая проблема решается консультациями врача, пояснил психиатр.

«Если коррекция терапии не проводится, и врач не реагирует на то, что пациента беспокоит изменение веса, надо получить второе мнение, обратиться к другому специалисту», — цитирует Тетюшкина радио Sputnik.

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