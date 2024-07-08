Врач Павлова рассказала об опасности дефицита жира в организме

Вреден не только избыток жира, но и его дефицит.

По словам врача-эндокринолога Зухры Павловой, в жировой ткани происходит синтез огромного числа жизненно важных веществ. Так, ряд из них способствует развитию воспалений, а другие, наоборот, подавляют их. По этой причине и при дефиците, и при избытке жира будут наблюдаться проблемы с иммунитетом.

«Мало того, многие гормоны активизируются или даже формируются в жировой ткани. Жировая ткань также является амортизатором, который помогает сохранить внутренние органы, удерживает их. Это и определенный каркас, и теплоизоляция», ― рассказала специалист.

Кроме того, дефицит жира может повлиять на развитие остеопороза, предостерегла эндокринолог. Так, у взрослых женщин с дефицитом риск развития остеопороза значительно выше, чем у женщины с нормальной или чуть избыточной жировой тканью.

Эксперт объяснила, что в организме женщины должно быть не более 31% жира, а в организме мужчины ― не больше 24%. Поэтому бояться жиров не следует, нужно выбирать полезные. По ее словам плохой источник жиров ― это трансжиры, их много в дешевых кондитерских изделиях. Негативное влияние и в избытке животных жиров ― в жирных сортах мяса, мясных полуфабрикатах и сырах.

«Полезные жиры ― это те, что содержатся в рыбе, оливковом масле, орехах и семенах. Они могут оказывать противовоспалительное действие и хороши для поддержания работы мозга», ― цитирует Павлову радио Sputnik.

Читайте также: врач Шпак рассказала об опасности трех популярных экспресс-диет.