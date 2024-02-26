Врач Павлова рассказала о безопасном количестве кофе для здоровья костей и зубов

Кофе известен своим бодрящим влиянием на нервную систему, однако он препятствует усвоению кальция.

«В составе кофе есть танин, он обладает активными связывающими способностями. Танин вступает во взаимодействие с кальцием, который мы получаем из еды, и делает так, что организм не усваивает это вещество, оно сразу выводится», ― рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Специалист отметила, нехватка кальция возникает при частом употреблении кофе во время еды. Это способствует повышению уровня паратгормона, основная функция которого ― обеспечивать достаточное количество кальция в крови. Так, он извлекает кальций из костей и зубов, делая их более хрупкими.

Врач для сохранения здоровья костей и зубов порекомендовал употреблять кофе в умеренном количестве.

«Если пить одну-две чашки кофе в день, то вообще никаких проблем не будет. Если же начинаются пять, шесть, десять или 18 чашек в день, то это плохая история» ― цитирует Павлову радио Sputnik.

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