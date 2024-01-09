Диетолог Залетова назвала напиток, замедляющий старение и улучшающий память

Продукты, содержащие антиоксиданты, препятствуют основной причине смертности в развитых странах — возникновению сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам диетолога Татьяны Залетовой, напитком, богатым антиоксидантами и продлевающим жизнь, можно назвать какао. В нем есть биоактивные соединения, препятствующие склеиванию тромбоцитов, что полезно при профилактике инфарктов и инсультов. Также напиток улучшает память и внимание.

«Функции, угасающие с возрастом, — способность обучаться, переносить физические нагрузки — все это теряется меньше, если мы употребляем продукты с антиоксидантами. И какао — один из них», — отметила врач.

Кроме того, в какао есть вещества, оказывающие благоприятное воздействие на состояние печени. Например, напиток способен замедлить развитие цирроза, рассказала диетолог.

«Какао может быть вспомогательной частью комплексной терапии различных патологий, которые приводят к циррозу, например, вирусных гепатитов или неалкогольной жировой болезни печени. Еще этот напиток способствует профилактике сахарного диабета и некоторых видов онкологических заболеваний», — объяснила Татьяна Залетова.

При этом, по мнению диетолога, какао лучше пить хотя бы два-три раза в неделю, не добавляя в него молоко и сахар. Такой вариант напитка будет обладать максимально полезными свойствами и не приведет к лишнему весу, сообщает радио Sputnik.

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