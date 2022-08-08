Врач: осенью самый высокий иммунитет будет у тех, кто хорошо отдохнул летом
Общество
08.08.2022 07:59
В осенние месяцы особенно важно иметь хороший иммунитет, потому что именно в это время в России активно распространяются вирусы и инфекции, уверен врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
«Состояние иммунитета взрослого россиянина к началу осени будет определяться тем, отдохнул он летом или нет. Летом надо успеть отдохнуть, потому что не просто так говорят, что все болезни от стресса. В это есть доля правды, потому что повышенный уровень гормонов стресса подавляет иммунитет и приводит к развитию хронических заболеваний», — рассказал Болибок.
Врач отметил, что высокий уровень иммунитета осенью также будет у тех, кто летом не болел инфекционными заболеваниями. К сожалению, в летние месяцы люди часто болеют кишечными инфекциями, сообщает радио Sputnik.
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