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«Сувенир» с юга: врач рассказал, как отличить «омикрон» от летних инфекций

Общество
28.07.2022 09:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/suvenir-s-yuga-vrach-rasskazal-kak-otlichit-omikron-ot-letnih-infektsij
«Сувенир» с юга: врач рассказал, как отличить «омикрон» от летних инфекций
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На южных курортах отдыхающие нередко сталкиваются с заражением различными вирусами. О том, какие симптомы отличают заболевание штаммом «омикрон» от кишечной инфекции, рассказал врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Он отметил, что обнаружив признаки вирусной инфекции после отпуска у моря, в первую очередь нужно выяснить, что именно человек с собой «привез».

«Летом огромное количество болезней, которые привозят к нам с юга. Это различные кишечные вирусы: энтеровирус, ротавирус, норовирус и так далее. Если вирус проявляет себя в виде тошноты, рвоты, расстройства стула и высокой температуры, то, вероятнее всего, это кишечная вирусная инфекция. Если вместе со всем этим будет боль в горле, кашель и чихание, то это, вероятнее всего, будет омикрон-штамм коронавируса», — сказал Тимаков.

Однако диагностировать COVID-19 исключительно по симптомам нельзя. Для точного результата нужен ПЦР-тест.

«В случае проявления этих симптомов нужно обязательно сдать ПЦР-тест. Он поможет определить, коронавирус у вас или нет. Это надо делать оперативно, чтобы врачи определили, чем вас лечить и чем лечить людей, которые с вами контактировали», — цитирует врача радио Sputnik.

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