В Краснодарском крае 27 июля коронавирус подтвердился у 204 человек
За сутки на Кубани COVID-19 выявили у 134 женщин и 70 мужчин в возрасте до 86 лет. Среди инфицированных 10 детей. Самому младшему 1,5 года. Умерших от коронавируса 27 июля не зафиксировано.
В Краснодаре коронавирусная инфекция подтвердилась у 42 жителей. Положительные тесты в Сочи получил 31 человек, в Новороссийске — 27. В Анапе заболели 14 жителей, в Горячем Ключе — 11. Девять новых пациентов прибавилось в Тимашевском районе, в Геленджике — восемь. По шесть новых случаев COVID-19 выявили в Кореновском, Павловском и Тихорецком районах. В Северском и Усть-Лабинском муниципалитетах — по пять заболевших. По четыре инфицированных в Белоглинском и Ейском районах. В Выселковском, Калининском, Новокубанском и Староминском — по три. По два положительных теста получили жители в Армавире, Туапсинском и Гулькевичском районах. В Динском, Кавказском, Красноармейском, Крыловском, Крымском, Кущевском, Успенском и Щербиновском районах — по одному новому случаю.
В лабораториях Кубани провели 7 млн 147 тыс. 519 исследований. В больницы края с подозрением на COVID-19 за весь период обратились 966 тыс. 83 человека.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 264 тыс. 977 случаев COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг отметки 4 тыс. 662. Выздоровели 252 тыс. 916 пациентов. Не удалось спасти 10 тыс. 977 человек.
По данным министерства здравоохранения края, на амбулаторном лечении с подозрением на COVID-19 остаются 1 тыс. 456 человек. У 953 из них диагноз подтвержден. В стационарах продолжают лечение 137 жителей, в том числе с коронавирусом — 131 человек. В тяжелом состоянии на ИВЛ — один пациент, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
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