Исследование: каждый четвертый житель России поддержал возвращение масочного режима
Общество
27.07.2022 09:02
По данным исследования, проведенного среди 1 тыс. 600 человек из всех округов России, за новый масочный режим выступают 23% респондентов.
Отмечается, что наибольшее число сторонников масочного режима — это женщины и люди моложе 34 лет. Категорически против обязательного ношения масок в общественных местах — 48% опрошенных.
Так, за возвращение масочного режима высказались 25% женщин и только 21% мужчин. Среди россиян, сделавших прививки от коронавируса полгода или менее полугода назад, за маски проголосовали трое из десяти.
Антипрививочники, напротив, не готовы к новому масочному режиму. Из них только 14% согласны носить маску в общественных местах, сообщает РБК.
Читайте также: в Краснодарском крае в июле спрос на маски и антисептики вырос на 65%.
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