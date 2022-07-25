Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае в июле спрос на маски и антисептики вырос на 65%

Общество
25.07.2022 10:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-iyule-spros-na-maski-i-antiseptiki-vyros-na-65
В Краснодарском крае в июле спрос на маски и антисептики вырос на 65%
Фото KlausHausmann, pixabay.com

В России впервые в 2022 году зафиксировали увеличение спроса на одноразовые маски и антисептики.

Отмечается, что с 11 по 24 июля спрос на маски увеличился на 109% по сравнению с июнем. Это связано с ростом заболеваемости COVID-19 и рекомендациями использовать средства защиты в общественных местах.

За последние две недели самый высокий спрос на маски был в Калужской области. Там показатель вырос на 267%. Второе место заняла Астраханская область (218%), третье — Курская область (209%). Также в пятерке Москва, где продажи масок выросли на 198%, и Тульская область — 195%.

В Краснодарском крае спрос на одноразовые маски увеличился на 65%. Отмечается, что чаще всего жители России предпочитают покупать маски в пачках по 50-100 штук. Средняя цена одной маски в наборе сейчас составляет 1,3 рубля. Это минимальный уровень за последние три года. На пике в 2020 году цена одной маски составляла 31 рубль, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Wildberries.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае 24 июля зафиксировали 179 новых случаев заражения COVID-19.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  2. СК выясняет обстоятельства гибели женщины при потопе в Сочи
  3. ТРЦ «МореМолл» в Сочи закрыли на несколько дней для ликвидации последствий ливня
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. На месте обвала подпорной стены в Сочи ввели режим ЧС
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Лазаревский район Сочи затопил мощный ливень
Лазаревский район Сочи затопил мощный ливень
СК выясняет обстоятельства гибели женщины при потопе в Сочи
СК выясняет обстоятельства гибели женщины при потопе в Сочи
В Сочи сильнейший ливень затопил первые этажи зданий, цоколи, дворы и дороги
В Сочи сильнейший ливень затопил первые этажи зданий, цоколи, дворы и дороги
Туапсе в усиленном режиме готовится к ухудшению погоды
Туапсе в усиленном режиме готовится к ухудшению погоды
Прямой эфир
Мы в соцсетях