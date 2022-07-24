В Краснодарском крае 24 июля зафиксировали 179 новых случаев заражения COVID-19
Общество
24.07.2022 12:14
За прошедшие сутки коронавирус выявили у 111 женщин и 68 мужчин. Возраст заразившихся от 2 месяцев до 98 лет. Случаи инфицирования зарегистрировали в 30 муниципалитех Кубани.
Больше всего случаев за сутки в Краснодаре — 82. В Новороссийске — 14, в Сочи — 13, в Анапе — 11, в Горячем Ключе — 10. В остальных районах зарегистрировано менее десяти случаев.
За все время пандемии в Краснодарском крае зафиксировали 264 тыс. 675 случаев коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 4657. Выздоровели за все время 252 тыс. 759 жителей. Скончались — 10 тыс. 977 человек. За последние сутки умерших от COVID-19 нет. В тяжелом состоянии на ИВЛ сейчас находится один пациент, сообщает краевой оперативный штаб.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем ранее в Краснодарском крае выявили 138 случаев заболевания коронавирусом.
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