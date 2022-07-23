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В Краснодарском крае 23 июля выявили 138 случаев заболевания коронавирусом

Общество
23.07.2022 11:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-23-iyulya-vyyavili-138-sluchaev-zabolevaniya-koronavirusom
В Краснодарском крае 23 июля выявили 138 случаев заболевания коронавирусом
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в России за сутки зафиксировали 6 тыс. 953 новых случая COVID-19. Выздоровели 4 тыс. 803 пациента. Скончались 38 человек. Госпитализировали 1,2 тыс. пациентов.

На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 138 человек. Среди заболевших 76 женщин и 62 мужчины в возрасте от 1,5 до 84 лет. Выздоровели 75 пациентов. Скончался 1 человек. Госпитализировали 23 пациентов.

Больше всего положительных тестов на COVID-19 сдали в медучреждениях Краснодара – 45, Новороссийска – 22 и Сочи – 10. По 9 заболевших в Геленджике и Анапе. В Северском районе 5 заболевших, в Темрюкском и Тбилисском районах – по 4. Три заболевших в Павловском районе. Остальных муниципалитетах края за сутки выявили менее трех случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас в ковидных госпиталях Кубани лечатся 159 пациентов. Один из них подключен к ИВЛ. На дому лечатся 1 тыс. 188 человек, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае 22 июля выявили 145 новых случаев коронавируса.

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