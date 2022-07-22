В Краснодарском крае 22 июля выявили 145 новых случаев коронавируса

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки в Краснодарском крае COVID-19 подтвердился у 90 женщин и 55 мужчин в возрасте от 4 месяцев до 85 лет.

В Краснодаре 22 июля коронавирус выявили у 64 жителей. Положительные тесты в Новороссийске получили 16 человек. В Горячем Ключе — восемь новых пациентов, в Сочи — семь. Шесть пациентов прибавилось в Северском районе, четыре — в Крымском. По три новых случая в Ейском, Павловском, Калининском, Крыловском и Темрюкском районах. В Анапе, Абинском, Кореновском, Красноармейском, Кущевском, Лабинском, Приморско-Ахтарском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах заболели по два жителя. В Геленджике, Белоглинском, Ленинградском, Славянском, Староминском, Тимашевском и Туапсинском районах — по одному положительному тесту.

Всего с начала пандемии на Кубани выявили 264 тыс. 358 случаев COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг отметки 4 тыс. 650. С выздоровлением выписали 252 тыс. 543 человек, в том числе за последние сутки — 89. Летальных исходов — 10 тыс. 976. На дому с подозрением на COVID-19 продолжают лечение 1 тыс. 111 человек. В том числе 691 с подтвержденным диагнозом. В стационарах края остаются 148 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

По данным краевого минздрава, в тяжелом состоянии на ИВЛ — два пациента.

В больницы края с подозрением на COVID-19 за весь период обратились 964 тыс. 777 жителей. В лабораториях провели 7 млн 138 тыс. 351 исследование. В том числе 2 тыс. 471 — за последние сутки, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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