Врач объяснила, как избегать гипертонии на ближайшие 10-30 лет

Отсрочить высокое давление поможет ходьба, снижение веса и отказ от курения.

Кардиолог Татьяна Романенко отметила, что у гипертонической болезни множество разнообразных симптомов и люди долго ее не замечают, пока она не отягощается. Так, показателями высокого давления могу служить мушки перед глазами, тяжесть в голове, тошнота, головокружения, неустойчивость при ходьбе и много другое.

«Есть масса людей, которые вообще не чувствуют повышения давления. Это не значит, что у них нет гипертонической болезни, и это колоссальная проблема. У человека есть болезнь, но диагностируется она только тогда, когда есть осложнения: инфаркт, инсульт, поражение почек, поражение глаз», — пояснила доктор.

Специалист подчеркнула важность отслеживания давления до появления гипертонической болезни. Она считает, что ряд факторов риска артериальной гипертензии можно ликвидировать, чтобы помешать развитию заболевания. По ее словам, это такие факторы, как избыточный вес, малоподвижность, курение, частое употребление поваренной соли и алкоголя, а также стресс. Одним из факторов Романенко назвала наследственность, поэтому важно следить за давлением, если в семье есть люди с гипертонией.

«Если мы убираем факторы риска — нормализуем массу тела, занимаемся физкультурой, ходьбой, убираем алкоголь, соль, нормально спим, не нервничаем, отказываемся от курения — конечно, мы можем отодвинуть развитие гипертонической болезни на 10-30 лет», — рассказала кардиолог.

Врач посоветовала обратиться к врачу, если давление поднялось выше 130 на 80. Так, он может порекомендовать принимать таблетки или похудеть. По мнению специалиста, главное — не затягивать.

«Первая стадия артериальной гипертонии — это давление 130-140 на 80-85. Эти показатели мы можем попытаться снизить, не применяя лекарственных препаратов. Если давление выше, без медикаментов зачастую не обойтись», — объяснила специалист.

Среди немедикаментозных способов снизить давление кардиолог назвала горячую ванну и прогулки на свежем воздухе, сообщает радио Sputnik.

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