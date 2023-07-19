Кардиолог рассказала, как абрикосы влияют на сердце

Абрикосы считаются хорошим дополнительным источником калия. Однако для дневной нормы этого минерала для сердца одних абрикосов не хватит.

Диетолог, кардиолог Асият Хачирова рассказала, что абрикосы богаты витаминами и минеральными веществами, в том числе калием и магнием, которые благоприятно воздействуют на сердечно-сосудистую систему, помогают работать сердечной мышце.

«Поэтому есть мнение, что абрикосы обязательно нужно употреблять людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Это и правда, и неправда. Если у человека уже есть заболевание, абрикосами мы его не вылечим, но фрукт будет хорошим дополнительным источником калия», — отметила Хачирова.

Врач уточнила, что одними абрикосами дневную норму калия для сердца не добрать. Средняя ежедневная порция этого фрукта не должна превышать 100–150 г.

«В целом, доля фруктов и овощей составляет ровно половину здорового рациона: четверть — углеводы, четверть — белки», — цитирует кардиолога радио Sputnik.

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