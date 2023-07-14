Врач объяснил, при каких заболеваниях опасны авиаперелеты

Рискованны путешествия самолетом при болезнях сосудов, сердца, а также органов слуха.

Доктор медицинских наук Роман Горенков отметил, что авиаперелеты — большая нагрузка для организма из-за перепадов давления, сухого воздуха и продолжительного сидячего положения. Так, он предостерег от передвижения через самолет людей с обострениями сердечно-сосудистых заболеваний и с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Если имеется, например, обострение гипертонической болезни или ишемической болезни сердца, нарушение ритма сердца, то возникает определенный риск. Все-таки полеты связаны с перепадами давления, стрессом, изменением часового пояса», — рассказал Горенков.

По словам специалиста, людям с болезнями сосудов нижних конечностей опасны авиаперелеты, так как перепады давления и длительное сидячее положение нарушает венозный отток, что может вызвать острый тромбоз нижних конечностей, или даже отрыв тромба и тромбоэмболию легочной артерии. Таким больным следует принять особые меры предосторожности перед полетом и в ходе него.

«В самолете таким людям нужно делать зарядку, летать в компрессионной одежде, перед полетом принимать венотоники, возможно, удвоенные дозы. Но это нужно обязательно обсудить с врачом», — посоветовал специалист.

Врач также отметил, что из-за перепадов давления полеты противопоказаны людям с больными органами слуха, например, с хроническим воспалением среднего уха. Помимо этого, он добавил, что сухой воздух в самолете негативно влияет на астматиков и способен вызвать удушье, поэтому им следует взять ингаляторы.

«А если у пассажира психическое расстройство, то авиаперелет опасен и для него самого, и для окружающих. У такого человека может возникнуть острый психоз, невротическая реакция в виде панической атаки. Что в этом состоянии может сделать пациент, трудно представить», — предупредил врач.

Кроме того, доктор порекомендовал перед полетом консультироваться с врачами лицам старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями, сообщает радио Sputnik.

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