Подойдет всем, даже спортсменам: диетолог назвала полезные свойства халвы

Эта восточная сладость очень популярна у жителей России. Халву могут готовить из семян кунжута или подсолнечника, а также из миндаля, арахиса и других орехов. В ее состав входит масса полезных веществ, уверена врач-диетолог Наталья Круглова.

«Халва содержит и белки, и жиры, и углеводы. Жиры — растительного происхождения, это ненасыщенные жиры и жирные кислоты, которые мы условно относим к полезным жирам. И растительный белок в составе содержится», — рассказала эксперт.

Диетолог добавила, что в халве также содержатся как простые, так и сложные углеводы, витамины В и Е в большом количестве, пищевые волокна, а также калий, цинк, магний и железо.

Круглова отметила, что халва идеально подходит для рациона всем людям, в том числе спортсменам. Продукт может помочь быстро восстановить силы небольшим объемом еды. Ее вполне можно рассматривать как замену протеиновым батончикам.

При этом диетолог предупредила, что халву нельзя употреблять в больших количествах, особенно пенсионерам. Несмотря на все свои полезные свойства, это очень высококалорийный продукт. В день рекомендуется съедать не более 30 гр халвы. Иначе это может привести к набору лишнего веса, сообщает радио Sputnik.

Читайте также: диетолог Наталья Круглова объяснила, почему окрошка — вредное блюдо.