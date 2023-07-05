Диетолог объяснила, почему окрошка вредное блюдо

Врач-диетолог Наталья Круглова считает, что таким его делают колбасные изделия и майонез.

Специалист отметила, что окрошка хорошее летнее блюдо, в состав которого входят белки, сложные углеводы, клетчатка, а также различные витамины и минералы. По мнению врача, традиционные ингредиенты в блюде портят всю картину. Так, колбасы увеличивают количество насыщенных жиров, что приводит к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также она добавила, что частое употребление подобного обработанного мяса может привести к раку кишечника.

«Заменить колбасу в окрошке можно на отварную говядину или мясо птицы, это будет более полезная альтернатива. Если в окрошку добавляется майонез или майонезные соусы, это тоже повышает количество насыщенных жиров в блюде, а также его калорийность. Лучше выбрать нежирный белый йогурт или нежирную сметану», — порекомендовала диетолог.

Кроме того, врач посоветовала использовать для заправки блюда кефир, а не квас. Так, несмотря на небольшую разницу в калорийности между ингредиентами, с позиции пользы — кефир однозначно предпочтительнее.

«Помимо того, что это источник полноценного белка, это еще и источник биодоступного кальция. А квас – это напиток, который содержит простые сахара. Кроме того, это газированной напиток, который в сочетании с солеными продуктами может стимулировать аппетит», — цитирует Круглову радио Sputnik.

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