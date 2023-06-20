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Худеем с помощью тарелки: назван необычный способ избавиться от лишних килограммов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/hudeem-s-pomoshhyu-tarelki-nazvan-neobychnyj-sposob-izbavitsya-ot-lishnih-kilogrammov
Худеем с помощью тарелки: назван необычный способ избавиться от лишних килограммов
Фото unsplash.com

Ученые давно выяснили, что цвет воздействует на мозг, вызывая у человека определенные эмоции и ассоциации. Это также можно использовать при выборе тарелки, чтобы держать свой аппетит под контролем.

Клинический психолог и нейропсихолог Ирина Хвингия отметила, что некоторые цвета могут успокаивать, в то время как другие способны придать энергию и бодрость. Кроме того, одни цвета могут стимулировать аппетит, а другие — его снизить. По словам специалиста, поэтому выбор серой посуды может помочь избавиться от лишнего веса.

«Серый цвет может помочь тем, кто хочет меньше есть и похудеть. Серая тарелка ассоциируется с несвежей едой. Мы подсознательно будем меньше накладывать еды и меньше съедать, используя посуду серого цвета», –пояснила психолог.

Она добавила, что красный цвет, наоборот, может пробудить аппетит. Поэтому часто он преобладает в интерьерах ресторанов, чтобы посетители делали больше заказов, сообщает радио Sputnik.

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