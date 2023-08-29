Врач назвала три типа заболеваний, которые жители России «привозят» из отпуска

Сезон отпусков плавно подходит к концу, многие отдыхающие уже возвращаются домой. После отдыха туристы чаще всего обращаются за медицинской помощью с симптомами характерных для отпуска заболеваний, сообщила врач-терапевт Татьяна Романенко.

«Если мы возвращаемся из отпуска заболевшими, то прежде всего речь может идти о вирусных инфекциях, поражающих органы дыхания или кишечный тракт. Вирусы в отпуске мы можем получить, если не соблюдаем правила личной гигиены: пьем неочищенную воду или переохлаждаемся», — рассказала она.

Еще один тип болезней, с которыми можно вернуться из отпуска, — это кожные заболевания. Чаще всего речь идет о грибковых инфекциях. Третий тип болезней, которые отдыхающие «привозят» из отпуска, — это заболевания, передающиеся половым путем.

Врач призвала на отдыхе соблюдать меры личной безопасности и при появлении каких-либо неприятных симптомов сразу обращаться за медицинской помощью, сообщает радио Sputnik.

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