Врач назвал самый эффективный способ лечения бессонницы

Вероятность появления нарушений сна у людей увеличивается с возрастом. Бессонница чаще всего связана с депрессией или тревожным расстройством, рассказал врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов.

По его словам, риск нарушения сна возрастает после 40 лет. Плохой сон может привести к развитию когнитивных нарушений. При этом бессонница только в 12% случаев бывает «чистой». Зачастую она вызвана другим заболеванием.

«Если мы видим, что нарушение сна возникло на фоне психического заболевания – депрессии или тревожного расстройства, – то нужно лечить и депрессию, и тревогу, и нарушение сна. Обычно мы ведем таких пациентов совместно с психиатрами», — сообщил Полуэктов.

Он отметил, что сейчас самым эффективным и современным методом лечения бессонницы является когнитивно-поведенческая терапия. Она дает человеку возможность научиться управлять своим сном и дает долгосрочный эффект. Если у пациента нет возможности пройти эту программу, ему назначают снотворное, сообщает радио Sputnik.

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