Врач назвал катание на электросамокате самым травмоопасным летним увлечением

По данным медиков, чаще всего летом люди получают травмы во время катания на электросамокате, так как пострадать могут как сам водитель, так и пешеходы.

«Во-первых, люди не используют амуницию. Во-вторых, скорость катания очень высокая, а навыками управлять таким девайсом на высокой скорости обладают очень немногие. Кроме того, люди часто катаются на электросамокате в неположенном для этого месте, поэтому возрастает риск травмировать пешеходов», — сказал врач-травматолог Дмитрий Кудашев.

Медик также рассказал о том, что обычно летом люди получают три вида травм: открытые повреждения — ожоги, порезы, повреждение конечностей — ушибы, растяжения, переломы, а также черепно-мозговые травмы различной степени тяжести.

Вторая и третья группа травм характерна для тех, кто занимается спортом. Травматолог подчеркнул, что всегда нужно носить защитную амуницию: наколенники, шлем, брейсы на голеностопы, а также разминать мышцы перед любой физической нагрузкой, пишет RT.

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