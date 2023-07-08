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Врач назвал катание на электросамокате самым травмоопасным летним увлечением

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vrach-nazval-katanie-na-elektrosamokate-samym-travmoopasnym-letnim-uvlecheniem
Врач назвал катание на электросамокате самым травмоопасным летним увлечением
Фото пресс-службы администрации Сочи

По данным медиков, чаще всего летом люди получают травмы во время катания на электросамокате, так как пострадать могут как сам водитель, так и пешеходы.

«Во-первых, люди не используют амуницию. Во-вторых, скорость катания очень высокая, а навыками управлять таким девайсом на высокой скорости обладают очень немногие. Кроме того, люди часто катаются на электросамокате в неположенном для этого месте, поэтому возрастает риск травмировать пешеходов», — сказал врач-травматолог Дмитрий Кудашев.

Медик также рассказал о том, что обычно летом люди получают три вида травм: открытые повреждения — ожоги, порезы, повреждение конечностей — ушибы, растяжения, переломы, а также черепно-мозговые травмы различной степени тяжести.

Вторая и третья группа травм характерна для тех, кто занимается спортом. Травматолог подчеркнул, что всегда нужно носить защитную амуницию: наколенники, шлем, брейсы на голеностопы, а также разминать мышцы перед любой физической нагрузкой, пишет RT.

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