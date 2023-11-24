Врач Мойсенко рассказала о важном витамине при инфекциях и воспалениях

Витамин D снимает вялотекущие воспаления и усиливает иммунитет.

Врач-диетолог Римма Мойсенко отметила, что нехватка витамина D может привести к развитию хронических воспалительных заболеваний. Она добавила, что витамины группы D — сильный иммуномодулятор.

«Как только человек заболевает вирусной или бактериальной инфекцией, ему назначают троекратную дозу витамина D для того, чтобы поднять уровень иммунной защиты», — объяснила специалист.

По словом доктора, витамины этой группы могут не вырабатываться у ряда людей из-за влияния солнечных лучей. Помимо этого, при некоторых заболеваниях он может не усваиваться даже с пищей. Тем не менее эти нарушения можно выявить и назначить подходящую форму витамина D. Так, витамин D — жирорастворимая молекула. Она отметила, что хорошая желчевыводящая система позволяет связывать его с желчью и проводить по тонкому кишечнику для дальнейшего всасывания.

«Если у нас проблемы с оттоком желчи или слабая микробиота кишечника, тогда витамин D не усвоится. В этом случае нам нужна водорастворимая позиция витамина D или внутримышечная инъекция, которая дает хоть как-то насытить организм этим веществом», — подчеркнула врач.

Мойсенко отметила, что здоровый человек может получить необходимую дозу витамина D через пищу. Так, для этого подходит есть два желтка через день. Также полезно сливочное масло, эксперт посоветовала давать его пожилым людям и детям. Помимо этого, хорошие источники витаминов этой группы — сельдь, скумбрия и печень трески.

«Вообще, в жирной рыбе, которая содержит не только витамин D, но и омега-3 жирные кислоты, а также витамины А и Е. Если еда хорошо усваивается, то и витамин D тоже будет хорошо усваиваться», — цитирует доктора радио Sputnik.

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