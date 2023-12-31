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Врач Мельникова назвала популярные, но опасные методы борьбы с похмельем

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vrach-melnikova-nazvala-populyarnye-no-opasnye-metody-borby-s-pohmelem
Врач Мельникова назвала популярные, но опасные методы борьбы с похмельем
Фото freepik.com

Утром после Нового года многие сталкиваются с последствиями употребления алкоголя. Но некоторые популярные методы «лечения» могут только усугубить состояние.

О вредных методах борьбы с похмельем рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Екатерина Мельникова.

Прежде всего, стоит запомнить, что опохмеляться алкоголем нельзя.

«После повторного употребления алкоголя на следующий день в крови в большом количестве вырабатывается ацетальдегид, который вызывает неприятные ощущения в виде головной боли и тошноты. Если ацетальдегид взаимодействует с дофамином, который выделяется при употреблении новой порции алкоголя, то в результате этой реакции образуется новое вещество с морфиноподобными свойствами», — рассказала Мельникова.

Из-за этих процессов в организме очень быстро может развиться алкогольная зависимость.

Второе: надо различать рассол от соленых огурцов и маринованных. Первым поправлять здоровье можно, вторым — нет. В маринаде много уксуса, который мешает печени трудиться и перерабатывать спиртное.

Кроме того, справляться с похмельной головной болью надо с умом. Многие привыкли пить парацетамол, но в сочетании с алкоголем пары-тройки таблеток достаточно, чтобы вызвать печеночную недостаточность.

«Не прибегайте к самолечению. Если по неосторожности произошла алкогольная интоксикация, проконсультируйтесь с врачом», — цитирует врача «Газета.Ru».

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