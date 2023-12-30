Эндокринолог Петрова назвала способ избежать переедания в Новый год

Вся страна готовится к праздничному новогоднему застолью. Во многих домах уже варится три десятка картошек, а на балконе застывает холодец. И все это предстоит съесть за несколько часов поздним вечером и ночью.

Как не объесться в Новый год, объяснила врач-эндокринолог, руководитель клиники эндокринологии, к. м. н. Ирина Петрова.

Прежде всего, желание «съесть кабана» возникает, потому что чаще всего люди перед встречей нового года весь день голодают, и это запускает механизмы, которые могут привести к нежелательным последствиям. Поэтому в течение дня 31 декабря нужно питаться как обычно.

«Стандартные завтраки, обеды, ужины — не надо ничего пропускать. Человек должен быть сытым, не голодным. Иначе у нас повышается уровень гормона голода грелина, который подает сигнал в головной мозг о том, что необходимо поесть как можно быстрее, все, что видишь, — все закидывай. В результате нарушается процесс насыщения, и мы выходим из-за стола только при механическом переполнении желудка», — пояснила специалист.

Также чтобы избежать переедания, Петрова посоветовала пить больше воды (между алкоголем), сделать упор на белковую пищу и овощи, бобовые и цельнозерновые продукты, приводит слова специалиста радио Sputnik.

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