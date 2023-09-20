Врач Макарьин назвал основные заболевания щитовидной железы

Эти заболевания обусловлены либо нарушением функций щитовидной железы, либо ее структурными изменениями.

Хирург-эндокринолог Виктор Макарьин отметил, что к структурным изменениям относят узловые образования в щитовидной железе.

«Пациент при этом чувствует какую-то шишку на шее. То есть первым симптомом здесь может быть появление опухоли на передней поверхности шеи ниже кадыка», — объяснил врач.

По словам специалиста, нарушение функций этого органа может проявляться в избыточной выработке гормонов — при тиреотоксикозе. При нем наблюдают такие симптомы, как тревожность, тремор рук, потливость, а также сниженная толерантность к нагрузкам.

«То есть человек прошел по лесенке, и у него уже одышка. Глаза бывают выпученные, шея увеличена. Может быть тахикардия, аритмия. И, конечно, перепады настроения: за десять минут человек может и посмеяться, и поплакать — это все избыток гормонов», — рассказал доктор.

Также эндокринолог назвал одним из заболеваний железы недостаточную выработку гормонов — гипотиреоз. Так, при недостатке гормонов человек становится слабым, апатичным, постоянно чувствует сонливость и вялость. По словам врача, гормоны щитовидной железы — это топливо организма.

«Как автомобиль без бензина не поедет, так и мы, когда нам не хватает топлива, вялые. Другие симптомы гипотиреоза — отеки на лице, прибавка в весе. Но это может быть максимум 1,5–2 кг, не надо путать это с ожирением из-за неправильного питания и образа жизни», — уточнил специалист.

Доктор подчеркнул, что при обнаружении симптомов следует обратиться к специалисту. Он добавил, что нехватку гормонов лечат таблетками, замещающими функцию щитовидной железы. Также при тиреотоксикозе зачастую прописывают специальные препараты, блокирующие образование гормонов. Виктор Макарьин отметил, что используются и другие методы лечения, в том числе хирургический, сообщает радио Sputnik.

Читайте также: врач Бондаренко объяснил, как правильно делать утреннюю зарядку.