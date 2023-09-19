Врач Бондаренко объяснил, как правильно делать утреннюю зарядку

После сна следует подготовить организм к активной деятельности.

Физиотерапевт Владимир Бондаренко отметил, что утро надо начинать с самой полезной зарядки — гигиенической гимнастики, так как она позволяет мобилизовать организм после сна.

«Когда мы просыпаемся, надо начинать зарядку с потягушек. То есть мы потянулись, выполнили упражнения на растяжку рук, ног, мышц спины, зевнули, повторили упражнения. Утренняя зарядка позволяет мобилизовать нервную систему, чтобы она сказала: «Окей!». После этого мы готовы бежать и работать», — объяснил доктор.

Также специалист порекомендовал делать по утрам дыхательные упражнения, которые выполняются стоя или сидя. По его словам, это необходимо, поскольку за ночь баланс кислорода и углекислого газа в организме нарушается — поднимается углекислота.

«С помощью дыхательных упражнений мы восстанавливаем баланс, чем улучшаем общее физическое состояние организма», — цитирует Бондаренко радио Sputnik.

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