Врач Лапа рассказала, как выявить признаки ослабления иммунитета

О снижении иммунитета говорят не только частые инфекционные заболевания, но и другие признаки.

Врач-терапевт Людмила Лапа отметила, что такими признаками выступают слабость и усталость, реакция на аллергены.

«Если есть насморк, заложенность носа, зуд в глазах, какие-то высыпания, краснота на лице — это иммунная система дает знак, что с ней что-то не так», — рассказала врач.

По словам доктора, одна из причин ослабления иммунитета — хронические очаги инфекции. После перенесенного вируса в организме остаются его следы.

«Это называется персистирующая инфекция, она может выбрать любую клетку и там заселиться. Она изматывает организм и создает перенапряжение иммунной системы. Простуда, переохлаждение, отравление, голодание и неправильные диеты — все это ослабляет иммунитет», — объяснила врач.

Специалист порекомендовала обратиться к иммунологу-аллергологу, если заболевания происходят более двух или трех раз в год. Так, благодаря анализам, доктор поймет, в чем причина перенапряжения иммунитета, что вызывает аллергию, или найдет вирусную инфекцию.

«Если не прекратить эту атаку, не убрать ее, то могут возникнуть органные нарушения, могут пострадать, в частности, поджелудочная железа, желчный пузырь», — цитирует врача радио Sputnik.

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