Невролог Акарачкова рассказала, как часто можно принимать глицин

Глицин — аминокислота, необходимая для работы нервной системы. В зависимости от дозы лекарство может успокаивать или бодрить.

По словам доктора медицинских наук, невролога Елены Акарачковой, в небольших дозах глицин оказывает стимулирующий эффект: достаточно около 300 мг за 2-3 приема в течение дня, чтобы повысить работоспособность.

«Если есть, наоборот, эмоциональная лабильность, нарушение сна, то это уже 3 000 мг. Принимать в этом случае можно однократно за полчаса–час до сна. Курс — две недели, месяц», — объяснила врач.

Невролог отметила, что глицин способен снизить активность других лекарств, если принимать его без консультации с врачом, а также при длительном применении может перестать оказывать какой-либо эффект.

«В какой-то момент глицин перестает помогать, потому что тревога имеет свойство становиться хронической. По мере того, как болезнь прогрессирует, он перестает действовать. Глицин имеет очень слабый эффект и в тяжелой ситуации не поможет, не даст возможности мозгу справиться с напряжением», — цитирует Елену Акарачкову радио Sputnik.

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