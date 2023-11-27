Врач Лапа рассказала, как избежать простуды при переохлаждении
Одна из причин переохлаждения в конце ноября — неподходящая обувь.
Врач-терапевт Людмила Лапа отметила, что при ношении в холодную погоду неподходящей обуви появляется высокий риск переохлаждения. Сосуды начинают сужаться, что вызывает нарушение микроциркуляции крови.
«Если это происходит, вирусные и бактериальные инфекции, которые организм раньше подавлял, начинают «поднимать голову», что приводит нас к болезни», — подчеркнула специалист.
По словам доктора, нужно принять оперативные меры после переохлаждения, чтобы не заболеть.
«Для этого проще всего выпить крепкого горячего чая, надеть теплые носки, вязаную шапку и в таком виде запрыгнуть в постель. Тогда вы наутро проснетесь здоровым. Если этого не сделать, не согреть как следует ноги, то будет обеспечен больничный на десять дней», — цитирует эксперта радио Sputnik.
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