Врач Лапа предостерегла от раннего отказа от головного убора

Весной температура воздуха еще достаточно низкая. Привычка ходить с непокрытой головой опасна для здоровья.

Врач-терапевт Людмила Лапа напомнила о риске выходить из дома с влажными волосами. По ее словам, голова не имеет защитного слоя, оберегающего от перепада температур. В то же время влажные волосы быстрее понижают температуру прилегающих тканей.

Из-за этой весенней привычки, отметила врач, охлаждаются слизистые оболочки носа и горла, гайморовы пазухи. Помимо этого, могут возникнуть простудные заболевания, ОРВИ, ОРЗ, гайморит.

«В таких условиях могут обостриться все хронические инфекции, активизироваться все патогены, которые постоянно живут с нами. В том числе возбудители тяжелых заболеваний, таких как менингит», — подчеркнула специалист.

По словам терапевта, в таких случаях очень важны иммунная система и отсутствие хронических инфекций и воспалений. Тогда переохлаждение пройдет спокойно.

«Даже если мы начали замерзать и почувствовали это, тут же надели шапку или хотя бы капюшон, и все будет нормально. То есть шапку нужно всегда носить с собой», — порекомендовала Лапа.

Врач заключила, что только при температуре + 24 °С можно без риска для здоровья выходить на улицу с мокрой головой, сообщает радио Sputnik.

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