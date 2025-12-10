Врач Лапа объяснила, кто чаще других подвержен влиянию магнитных бурь

Терапевт высшей категории Людмила Лапа рассказала, что чувствительность к магнитным бурям связана с болезнями сосудов и хроническими недугами.

По словам медика, метеочувствительность — особенность организма, которая объясняется наличием заболеваний. Здоровые люди практически не реагируют ни на перепады температуры, ни на геомагнитные возмущения, уточнила специалист.

К группе риска относятся пациенты с сердечно-сосудистыми патологиями, иммунными расстройствами и хроническими болезнями, включая бронхиальную астму, продолжила Лапа. Такие люди гораздо сильнее подвергаются влиянию солнечной активности.

Медик отметила, что особенно чувствительны к изменениям погоды и геомагнитным колебаниям больные с когнитивными нарушениями после инсультов или инфарктов, поскольку эти недуги провоцируют сосудистые спазмы.

Людям, подверженным воздействию магнитных бурь, врач рекомендовала соблюдать режим сна и отдыхать, больше времени проводить на свежем воздухе и принимать витамины по согласованию со специалистом, сообщает 360.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильная магнитная буря накрыла Краснодарский край днем 9 декабря.

