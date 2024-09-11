Врач Курбанмагомедов назвал опасную для жизни частоту пульса

Пульс в состояние покоя выше 80 ударов в минуту — опасен для здоровья и жизни человека.

Кардиолог Мурад Курбанмагомедов отметил, что такая частота пульса в состоянии покоя указывает на тахикардию. Такой пульс ассоциируется с увеличением частоты внезапной сердечной смерти и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Причинами тахикардии могут быть лихорадка, анемия, кровопотеря, интоксикация, а также нарушения гормонального фона, рассказал врач. По его словам, чтобы выбрать эффективное лечение, следует прежде обнаружить причину такого пульса. Он напомнил, что нарушение сердечного ритма выявляют и на ЭКГ, сообщает 360.ru, ссылаясь на News.ru.

Читайте также: более 900 человек обследовались в рамках акции «Кубань — край долгожителей».