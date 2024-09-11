Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Врач Курбанмагомедов назвал опасную для жизни частоту пульса

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vrach-kurbanmagomedov-nazval-opasnuyu-dlya-zhizni-chastotu-pulsa
Врач Курбанмагомедов назвал опасную для жизни частоту пульса
Фото unsplash.com

Пульс в состояние покоя выше 80 ударов в минуту — опасен для здоровья и жизни человека.

Кардиолог Мурад Курбанмагомедов отметил, что такая частота пульса в состоянии покоя указывает на тахикардию. Такой пульс ассоциируется с увеличением частоты внезапной сердечной смерти и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Причинами тахикардии могут быть лихорадка, анемия, кровопотеря, интоксикация, а также нарушения гормонального фона, рассказал врач. По его словам, чтобы выбрать эффективное лечение, следует прежде обнаружить причину такого пульса. Он напомнил, что нарушение сердечного ритма выявляют и на ЭКГ, сообщает 360.ru, ссылаясь на News.ru.

Читайте также: более 900 человек обследовались в рамках акции «Кубань — край долгожителей».

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях