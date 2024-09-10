Более 900 человек обследовались в рамках акции «Кубань — край долгожителей»

Цель этой акции — повысить качество жизни старшего поколения Кубани.

В рамках мероприятия ветераны Великой Отечественной войны и пожилые люди из разных уголков региона могут пройти медобследования у специалистов больниц Краснодара. Кроме того, врачи краевого клинического госпиталя для ветеранов войн каждую неделю выезжают к ветеранам и пенсионерам в медучреждения других городов и районов края.

«Это отличная возможность получить качественную медицинскую помощь, рекомендации узконаправленных специалистов и пройти диагностику без затрат времени и сил», — написала вице-губернатор Кубани Анна Минькова в своем Telegram-канале.

В последний раз акция проходила на базе поликлиники ЦРБ в Выселках. Там пациентов принимал гастроэнтеролог, обследование прошли 25 человек.

«Из них трое будут госпитализированы, остальным назначено своевременное лечение и выданы направления на консультации в краевые медицинские организации. В следующий раз, 19 сентября, специалисты госпиталя осмотрят пожилых жителей Курганинского района», — уточнила замглавы региона.

Всего же с начала 2024 года участниками акции «Кубань — край долгожителей» стали более 900 человек.

Читайте также: Анна Минькова рассказала о благотворительности в Краснодарском крае.