Анна Минькова рассказала о благотворительности в Краснодарском крае

Всемирный День благотворительности отмечают 5 сентября. Жители Кубани совместно с благотворительными фондами поддерживают тех, кто нуждается в помощи.

Вице-губернатор края Анна Минькова отметила, что крупнейший благотворительный фонд «Край добра» помог свыше 1,4 тыс. ребятам и 8 тыс. семей. По ее словам, для детей только на лечение и реабилитацию, лекарства и оборудование направили 400 млн рублей.

«К началу учебного года волонтеры фонда вручили подарки маленьким пациентам онкологического отделения детской краевой больницы», — отметила вице-губернатор.

Также в регионе действует акция, «Дерево добра». Так, кубанцы оплатили 6 тыс. подписок в почтовых отделениях, чтобы воспитанники детдомов, пациенты реабилитационных центров, домов для пожилых и многодетные семьи могли бесплатно читать районные и региональные журналы и газеты.

«Самые активные участники акции — Сочи, Краснодар, Ейский, Отрадненский и Северский районы», — написала Минькова в Telegram.

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