Сотрудники МВД помогли собрать в школу детей из малоимущих семей в Краснодаре

В рамках акции «Собери ребенка в школу» семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, подарили большие наборы учебных принадлежностей.

Сборы ребенка в школу — непростое дело. Родителям может не хватать финансов, сил, времени. Помочь в этом вызвались сотрудники МВД.

Если одного ребенка подготовить к школе непросто, что говорить о троих. Например, у Марии Григорьевой две дочери и сын. Все уже школьного возраста. Подарки от сотрудников полиции стали для них приятным сюрпризом ко Дню знаний.

«Сегодня и на протяжении всей недели до 2 сентября оказывают помощь многодетным семьям, семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В рамках акции мы предоставляем тем школьникам, которые подходят под эту категорию, канцелярские принадлежности, рюкзаки, светоотражающие элементы. То есть все, что необходимо для нормального учебного года», — говорит председатель общественного совета при УМВД России по Краснодару Евгений Лобачев.

Помимо этого, в набор, который правоохранители подарили детям, включили альбом для рисования и фломастеры, чтобы школьники развивали свои творческие способности. Теперь они могут смело погружаться в учебу и радовать родителей хорошими оценками.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в рамках акции «Соберем ребенка в школу!» адресную помощь окажут детям, семьи которых оказались в трудной жизненной ситуации.