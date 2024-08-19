Собрать в школу детей из малоимущих семей помогут в Краснодарском крае

В рамках акции «Соберем ребенка в школу!» адресную помощь окажут детям, семьи которых оказались в трудной жизненной ситуации, рассказала вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

По словам замглавы региона, к акции присоединились специалисты соцзащиты вместе с общественными и благотворительными организациями, спонсоры и представители духовенства.

«В рамках акции ребятам из семей, состоящих на профилактическом учете и находящихся в трудной жизненной ситуации, представители соцзащиты и организаций приобретают канцтовары, школьную форму и портфели», — написала Анна Минькова в Telegram.

Акция продлится до 25 августа. В прошлом году специалисты посетили более 3 тыс. семей и помогли подготовиться к учебе свыше 6 тыс. школьников.

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