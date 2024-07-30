Школа близко: сколько стоит собрать ребенка на учебу в 2024 году на Кубани

В начале августа в Краснодарском крае откроются школьные ярмарки и базары. В этом году базовый «набор первоклассника» обойдется дороже, чем в прошлом, посчитали в Росстате.

Стандартный учебный набор, в который входит форма, рюкзак, пенал, канцтовары, дневник и тетради, в этом году обойдется примерно в 15 тыс. рублей. Это на 10% дороже, чем в прошлом году.

На новые ценники уже отреагировали покупатели. По данным одного из аналитических центров, объем школьных покупок этим летом оказался на 14% ниже уровня 2023 года. Исключение составляют канцелярские наборы, тетради и дневники — на них спрос вырос. При этом более 60% покупок были сделаны онлайн.

Так, бюджетный портфель можно купить от 2 тыс. до 8 тыс. рублей. Платье — от 2 тыс. рублей, брюки — от 1,5 тыс. рублей, рубашку — от 900 рублей. Нельзя забывать и про канцтовары. К примеру, пять тетрадей, линейка, два набора ручек и карандаши обойдутся в среднем от 1 тыс. рублей. И это вещи не самого высокого качества.

В прошлом году, чтобы собрать мальчика в школу, родители в среднем тратили 28,9 тыс. рублей. Набор для девочки выходил дороже — 34,8 тыс. рублей.

Лучше всего отправляться на школьный базар уже сейчас, пока нет ажиотажа, и цены еще не успели максимально вырасти. Другой вариант — не спешить и перед 1 сентября приобрести минимальный набор для занятий, а основные покупки совершить уже после начала учебного года по хорошим скидкам.

Читайте также: «Первосентябрьский капитал» предложили ввести на всех школьников России. В рамках всероссийской федеральной программы могут предусмотреть выплату в размере 25% от средней зарплаты по региону на каждого школьника.