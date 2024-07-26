«Первосентябрьский капитал» предложили ввести на всех школьников России

В рамках всероссийской федеральной программы «Первосентябрьский капитал» могут предусмотреть выплату в размере 25% от средней зарплаты по региону на каждого школьника.

Автор инициативы, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов пояснил, что вопрос о стоимости сборов ребенка в школу традиционно встает перед новым учебным годом.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность дать старт всероссийской федеральной программе «Первосентябрьский капитал», в рамках которой предусмотреть выплату на каждого ребенка школьного возраста в размере 25% от средней зарплаты по региону», — обратился Чернышов к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой.

Он заявил, что выплату необходимо производить не позднее, чем за месяц до 1 сентября, и делать это ежегодно. Чернышов также напомнил, что уже назначались выплаты на сборы детей в школу в размере 10 тыс. рублей родителям школьников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и эта программа хорошо себя зарекомендовала.

Кроме того, в нескольких регионах России помогают покупать школьную форму многодетным и малоимущим семьям. В связи с этим стоит сохранить действующие льготы для малоимущих и многодетных семей вкупе с предлагаемой новой выплатой, добавил вице-спикер.

«В среднем собрать одного ребенка в школу — порядка 25 тыс. рублей, а если детей несколько, то покупка всего необходимого для них к 1 сентября может превышать доход родителей за месяц. Сколько бы мы ни призывали граждан создавать семьи и заводить детей, это будет упираться в разного рода страхи: а потяну ли я ребенка, а на что нам жить и так далее. Выплаты на сборы детей в школу хотя бы отчасти купируют эти опасения», — цитирует Бориса Чернышова RT.

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