Врач Королева назвала не вредный для ЖКТ алкогольный напиток

Алкогольные напитки пшеничного или виноградного происхождения вредят людям, у которых проблемы с ЖКТ.

Врач-диетолог Маргарита Королева отметила, что у большой части людей есть дисбиоз кишечники, вызванный непереносимыми продуктами. В этой ситуации нарушается кишечная флора, начинают продуцироваться, делиться и увеличиваться патогенные бактерии. Из-за всего этого могут возникнуть различные аутоиммунные реакции в организме. Кроме того, могут появиться такие проблемы, как появление агрессии, депрессии, прогрессивное снижение памяти.

По словам специалиста, единственный алкогольный напиток, который не вредит ЖКТ, — это текила, поскольку в ней глютена.

«Это уже другой продукт, который нашим организмом еще не сильно отторгается. Текилу организм пока еще принимает, как показывает опыт и практика», — цитирует Королеву телеканала «360».

Читайте также: диетолог Хуанг рассказала о продуктах, снижающих высокое кровяное давление.