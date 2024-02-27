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Диетолог Хуанг рассказала о продуктах, снижающих высокое кровяное давление

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dietolog-huang-rasskazala-o-produktah-snizhayushhih-vysokoe-krovyanoe-davlenie
Диетолог Хуанг рассказала о продуктах, снижающих высокое кровяное давление
Фото unsplash.com

Высокое давление могут снизить продукты, содержащие большое количество калия.

Диетолог Липин Хуанг назвала продукты с калием. Среди них все бобовые, в том числе фасоль и чечевица, орехи, бананы, киви, финики, а также листовые овощи. По ее словам, при обработке продуктов в них уменьшается количество калия, который часто заменяют более дешевым натрием.

Кроме того, специалист порекомендовала заменить обычную соль на соль, обогащенную калием. Так снизится риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов на 13% и 14% соответственно. Диетолог опирается на результаты исследования, в котором принимали участие свыше 20 тыс. человек в течение пяти лет. Давление у участников снижалось благодаря включению в рацион калийсодержащей соли, сообщает телеканал «360».

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