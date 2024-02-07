Диетолог Королева предупредила о последствиях употребления молочных продуктов

Молочные продукты важная часть рациона благодаря высокому содержанию белков, жирных кислот и минеральных веществ. Тем не менее люди с непереносимостью лактозы или казеина встречаются все чаще.

По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, вместе с изменением процесса сельскохозяйственной деятельности — меняется и состав молочных продуктов. В этой ситуации физиология человека отстает от меняющихся реалий, а иммунная система не успевает под них подстраиваться.

Специалист отметила, что иммунная реакция на эти продукты может проявить себя в виде частых простуд, кожных заболеваний, аутоиммунных патологий щитовидной железы, суставов и внутренних органов.

«Когда пациенты приходят на прием в поисках причин болезни, выясняется, что одним из факторов формирования такого рода проблем являются молочные продукты. Организм не может до конца их переработать, и часть остается в кишечнике, будучи притянутой липкими ворсинками, что вызывает нарушение пристеночного кровообращения, и формируется иммунный ответ», — объяснила врач.

Доктор добавила, что иммунная система после этого начинает производить антитела, появляются крупные иммунные комплексы, которые попадают во внутренние среды организма. В зависимости от того, куда они попадут — там и будет аутоиммунная реакция.

Диетолог подчеркнула, что лечение не будет эффективным, если неизвестна первопричина. Для это делают диагностический тест. Так, в течение 10 дней проводится анализ на скрытую непереносимость продуктов питания. В результате этого пациент узнает список продуктов, к которым следует внимательно относиться.

«Можно не переносить не только лактозу — углевод в составе молочных продуктов, но и казеин, и что-то, привнесенное в готовый продукт, например, пищевые добавки. Тест покажет, молочка ли это, или какие-то другие элементы рациона», — цитирует Королеву радио Sputnik.

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