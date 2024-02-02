Диетолог Нефедова перечислила полезные и вредные свойства водного кефира

Водный кефир (или тибикос) — сладкая вода с добавлением симбиотических культур бактерий и дрожжей. Этот напиток становится все более популярным.

По словам врача-диетолога, нутрициолога Натальи Нефедовой, все еще недостаточно информации о свойствах тибикоса, и медики не могут однозначно говорить о его пользе. Однако, вероятно, в напитке содержится большое количество пробиотиков, возникающих в результате ферментации.

«Поэтому он может благоприятно повлиять на микробиоту кишечника, которая связана с нашим здоровьем. Если микробиота «плохая», то возникает угроза развития ожирения, депрессии, сердечно-сосудистых и аутоиммунных заболеваний, болезни Крона», — сообщила специалист.

Также водный кефир поможет восполнить нехватку жидкости в организме, отметила диетолог. Однако, по ее словам, к минусам напитка можно отнести значительное содержание сахара. Еще у людей с синдромом избыточного бактериального роста в тонком кишечнике тибикос может вызвать вздутие, диарею или тошноту.

Остальным водный кефир можно пить в любое время дня независимо от приема пищи, цитирует Наталью Нефедову радио Sputnik.

Читайте также: диетолог Разаренова объяснила, зачем обязательно есть капусту.