Профилактика рака: диетолог Разаренова объяснила, зачем обязательно есть капусту

Все виды капусты полезны для здоровья из-за наличия витаминов, минералов и антиоксидантов, рассказала врач-диетолог Александра Разаренова.

По словам специалиста, из всех разновидностей капусты невозможно выбрать наиболее полезную. Например, белокочанная богата благоприятной для пищеварения клетчаткой, витаминами С и K.

Помимо этого, красная, цветная и брюссельская капуста содержат калий, фолиевую кислоту и антоцианы, обладающие мощными антиоксидантными свойствами. А брокколи станет хорошим источником кальция и витамина A.

«Кроме того, капуста может иметь противовоспалительный эффект и способствовать профилактике рака. Дело в том, что она содержит глюкозинолаты, при переработке которых (при нарезании или пережевывании капусты) образуется биологически активное вещество — сульфорафан. Некоторые исследования показывают, что сульфорафан может помогать в защите от различных типов рака и обладает противовоспалительным действием. Также он известен способностью стимулировать процессы детоксикации», — объяснила Александра Разаренова.

К другим укрепляющим здоровье свойствам капусты врач отнесла снижение риска развития болезней сердца и сосудов, повышение иммунитета, улучшение пищеварения и здоровья кожи. Однако при употреблении капусты в сыром виде нужно не забывать об индивидуальных особенностях человека.

«Реакция на употребление сырой капусты может быть разной. У некоторых людей этот продукт может вызывать вздутие и газообразование из-за содержащихся в нем сложных углеводов, так называемых фруктанов, которые не усваиваются полностью. Если у вас есть какие-либо заболевания желудочно-кишечного тракта, рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом по поводу употребления сырой капусты», — приводит слова Разареновой радио Sputnik.

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