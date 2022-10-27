Врач ККБ №1 Сергей Богданов: мы рады поддержать акцию «Своих не бросаем»

Видео канала «Кубань 24»

На Кубани проходит акция «Своих не бросаем». В крае открыт специальный счет, на который можно перечислять средства на поддержку российских бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции на Украине.

Участие в акции уже приняли медики первой краевой больницы.

«Нужно понимать, что мы живем сейчас в очень непростое время. Мы находимся на стыке эпох, на стыке формирования нового миропорядка. Безусловно на острие этих событий, конечно, находятся наши военнослужащие», — сказал заведующий нейрохирургическим отделением № 3 ККБ №1 имени Очаповского Игорь Басанкин.

«Мы очень рады, что сейчас администрация края создала счет «Своих не бросаем», где можно официально помочь, где мы знаем, что наша помощь пойдет конкретно военнослужащим. Мы поддерживаем эту акцию», — отметил заведующий ожоговым отделением ККБ №1 имени Очаповского Сергей Богданов.

На средства, собранные в рамках акции, закупят квадрокоптеры, бронежилеты и другие вещи, необходимые на фронте. Сделать пожертвование можно по QR-коду в приложении любого банка. Подробности можно узнать на сайте Кубанского казачьего войска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», врачи и персонал ККБ №1 приняли участие во всекубанской акции «Своих не бросаем».