Врач Казачкова рассказала, как эффективней всего похудеть в жаркие месяцы

Многие люди летом во время жары немного худеют. Однако с наступлением холодов потерянные килограммы к ним возвращаются. Это связано с тем, что организм сначала с потом теряет воду, а после старается ее вернуть.

«Во время жары мы много потеем, много тратим воды. И, если мы ничего в своей жизни не меняли, а вес начинает снижаться, то это означает только то, что идет процесс потери воды», — рассказала врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова.

Она добавила, что для того, чтобы потерять жир, а не воду, необходимо поменять свое питание: начать есть больше свежих овощей и фруктов, а также стараться есть меньше жирной и тяжелой пищи.

Тем, кто летом хочет заниматься спортом на свежем воздухе, лучше проводить тренировки в более прохладное время суток, чтобы избежать перегрева организма.