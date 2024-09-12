Врач Кашух рассказал об обострении заболеваний ЖКТ осенью
Осенью из-за вспышек ОРВИ активируются воспалительные процессы в организме, что может усугублять хронические заболевания ЖКТ.
Гастроэнтеролог Екатерина Кашух отметила, что при вирусных инфекциях увеличивается проницаемость кишечной стенки, что может влиять на воспаление и обострение уже имеющихся заболеваний.
Врач подчеркнула, что в осенний период люди чаще испытывают стресс, что способствует усилению симптомов синдрома раздраженного кишечника. На состояние ЖКТ могут влиять и меняющиеся в зависимости от сезона пищевые привычки. Так, когда жара уходит, зачастую люди употребляют тяжелую пищу.
«Уменьшается количество овощей и фруктов, что также негативно влияет на работу ЖКТ и обмен веществ», — добавила она.
По словам доктора, с наступлением зимы люди меньше двигаются, что негативно влияет на работу органов ЖКТ, поскольку ухудшается перистальтика кишечника, а риск запора увеличивается. Также она рассказала об обострении язвенной болезни осенью. По ее мнению, это не совсем верно.
«Исследования показывают, что заболевание активно в течение всего года, а некоторые данные указывают на то, что осенью обострений меньше, чем зимой или весной», — цитирует специалиста RT.
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