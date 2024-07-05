Врач Ильяшенко назвала норму употребления черешни и абрикосов в день

Несмотря на пользу фруктов и ягод, переедать их не следует.

Гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко объяснила, что в день можно съесть не более 200-300 гр черешни и не больше трех-четырех абрикосов.

Кроме того, специалист рассказала о пользе черешни и абрикосов. Так, черешня богата витаминами группы В, а также витамином С. В ягодах натуральный сахар, соответственно ― это хороший источник энергии. Также в черешни находится мелатонин — гормон, отвечающий за регуляцию сна. Витаминами и полезными микро- и макроэлементами богаты и абрикосы, помимо этого, они утоляют жажду и быстро насыщают, объяснила врач, сообщает «Телеканал 360».

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